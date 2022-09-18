Mardin Valisi Demirtaş'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Valisi Demirtaş'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

AA

Mardin Valisi Demirtaş'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirtaş, mesajında, tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığı, milli birlik ve bütünlüğü her şeyin üstünde tutan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletin hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini ve aziz bildiği kutsal vatan topraklarını canı, malı ve kanı pahasına koruduğunu belirtti.

Bu vatanın kendilerine aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin emaneti olduğunu ifade eden Demirtaş, şehitlerin hatıralarını yaşatırken gazilere de her zaman layık oldukları sevgi ve saygıyı sunmanın önemli olduğunu bildirdi.

Demirtaş, şunları kaydetti:

"Vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna şehit olmayı göze almış kahraman gaziler ülkenin medar-ı iftiharı, yaşayan abideleridir. Bugün de aynı azim ve kararlılıkla milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koyan güvenlik güçlerimizi, bu uğurda gazi olmuş ve şehitlik mertebesine erişmiş kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyorum. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimizin gaziler gününü tebrik ediyor huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum.”


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin´de taşlı- sopalı kavga: 7 yaralı
YEREL HABERLER Mardin´de taşlı- sopalı kavga: 7 yaralı
Mardin'de bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER Mardin'de bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından ...
Mardin'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
YEREL HABERLER Mardin'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.