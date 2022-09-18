Mardin Valisi Demirtaş'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirtaş, mesajında, tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığı, milli birlik ve bütünlüğü her şeyin üstünde tutan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletin hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini ve aziz bildiği kutsal vatan topraklarını canı, malı ve kanı pahasına koruduğunu belirtti.

Bu vatanın kendilerine aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin emaneti olduğunu ifade eden Demirtaş, şehitlerin hatıralarını yaşatırken gazilere de her zaman layık oldukları sevgi ve saygıyı sunmanın önemli olduğunu bildirdi.



Demirtaş, şunları kaydetti:



"Vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna şehit olmayı göze almış kahraman gaziler ülkenin medar-ı iftiharı, yaşayan abideleridir. Bugün de aynı azim ve kararlılıkla milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koyan güvenlik güçlerimizi, bu uğurda gazi olmuş ve şehitlik mertebesine erişmiş kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyorum. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimizin gaziler gününü tebrik ediyor huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum.”





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