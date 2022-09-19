Midyat'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Hükumet konağı bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Törene, vekaleten Midyat Kaymakamlığı görevini yürüten Vali Yardımcısı Muhammed Taha Canbolat, Garnizon Komutanı Albay Nuri Işık, Belediye Başkan Vekili Hasan Özmen, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, kamu kurumlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.



Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasıyla sona erdi.









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