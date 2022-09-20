Mardin'de Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyon Toplantısı yapıldı

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MARDİN (AA) - Mardin'de Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyon Toplantısı Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Acil çağrı hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde sunulması, ilgili birimler arasındaki iş birliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla düzenlenen toplantında Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hülya Karaboğa, kurumun çalışmaları, personel durumu, teknik konular, çağrı istatistikleri, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunum yaptı.



Vali Demirtaş, vatandaşlara asılsız ihbarın yapılmaması konusunda çağrıda bulunarak, bu konuda vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini belirtti.



Yapılan her asılsız çağrının yardıma ihtiyacı olan bir vatandaşa ulaşılmaması demek olduğuna dikkati çeken Demirtaş, "Asılsız çağrılar hem yardıma ihtiyaç duyan vatandaşa ulaşmayı engelliyor hem de sağlık, itfaiye ve güvenlik güçlerimizin işini zorlaştırıyor. Her asılsız çağrının bir canı tehlikeye attığı unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

112 Acil Çağrı hattını gereksiz yere meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunanlara yönelik cezai yaptırımların uygulandığı belirtilen toplantıda, asılsız çağrı oranının yüzde 81 olduğu kaydedildi.



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