AK Parti'li Usta, Mardin'de "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu:

MARDİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bir araya gelip, konuşup konuşup dağılıp tek bir adaylarını bile belirleyemeyen 6'lı masadan bu ülkeye bir fayda çıkmayacaktır. Çıksa çıksa ancak kaos ve kavga çıkacaktır." dedi.

Usta, beraberinde AK Parti'li 10 milletvekili ve MKYK üyeleriyle AK Parti Mardin İl Başkanlığınca düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katıldı.

İl Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Usta, Genel Merkez Teşkilat Başkanlıklarının 81 ilde başlattığı çalışma kapsamında Mardin'de bulunduklarını söyledi.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana sahada bulunduklarını, milletin desteğiyle 20 yıldır iktidarda olan güçlü bir parti olduklarını belirten Usta, saha çalışmalarına güç vermek, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla günübirlik yoğun çalışmalara başladıklarını aktardı.

- "Hedefimiz 2023, 2053 ve 2071"



Sıkılmadık el, girilmedik gönül ve çalınmadık kapı kalmamasını hedeflediklerini vurgulayan Usta, şunları kaydetti:

"Biz milletimizin gücüyle elhamdülillah bugüne kadar ayakta durduk. Birilerinin vesayet odaklarından, farklı güçlerden aldıkları gücü hiçbir zaman arkamıza almadık. Biz hep yanımızda, arkamızda, sağımızda ve solumuzda milletimizin gücüyle yola çıktık. Yine aynı milletimizin gücüyle devam etmek niyetindeyiz. Hedefimiz 2023, 2053 ve 2071 diyoruz. Sadece 2023 demiyoruz. 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılının başladığı önemli bir tarih. Bu tarih hepimiz için büyük bir anlam ifade ediyor. Bu tarih, dünya lideri olan Recep Tayyip Erdoğan'ın aslında dünyaya vermiş olduğu mesajın, ne kadar güçlü devam edeceğinin ölçüleceği bir tarih olacak."

Bu ülkede hizmet ve eser siyaseti üretenlerin her zaman kazandığını ifade eden Usta, sadece laf, yalan ve algılarla iş yapmaya çalışan veya siyaset yapmaya çalışanların her zaman kaybettiğini dile getirdi.

Tarihte milletin, Türkiye'ye hizmet eden, yenilik, demokrasi, özgürlük, birlik, beraberlik ve kardeşlik getirenleri başının tacı ettiğine dikkati çeken Usta, bu anlayışla hareket ettiklerini, bundan sonra da birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yollarına devam edeceklerini vurguladı.

- "Türkiye'ye yeni bir Türkiye kazandırdık"



AK Parti'li Usta, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Elhamdülillah 20 yılda Türkiye'ye yeni bir Türkiye kazandırdık. 100 yılda yapılmayan işlerin hepsini 20 yıla sığdırmaya çalıştık ve elimizden gelenin en iyisini yaptık, bundan sonra da yapmaya çalışacağız. Elbette ki tamamlayamadığımız, eksikliklerimiz olabilir. Bunları da yine tamamlayacak olan AK Parti'dir, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu ülkeye tek bir eser dahi bırakmadan, sadece kavga ve gürültüyle bizi bölmeye çalışanlar, yeri geldi sağcı solcu, yeri geldi Türk Kürt, yeri geldi başörtülü başı açık ve yeri geldi laik olan ile olmayan diyerek bizi bölmeye çalıştılar. Ama bu oyunlara gelmedik çok şükür. Bu oyunların tam tersine hepimiz daha da güçlendik, birlik ve beraberliğimizi artırdık."

Tek dertlerinin vatandaşların dini, dili, ırkı, cinsiyeti, etnik kökeni ne olursa olsun ayrım yapmaksızın insana yakışır bir yaşam hakkı sunmak olduğunu belirten Usta, işlerinin insana hizmet etmek olduğunu, insanları ayırt etmediklerini anlattı.

İnsanı insan olarak gören, değer veren bir anlayışla hareket ettiklerini ve yine bu anlayışla yollarına devam edeceklerini dile getiren Usta, şöyle konuştu:

"Birilerinin kendilerini algı operasyonlarıyla, yalanlarla güçlüymüş gibi göstermelerine kesinlikle inanmayacağız, aldanmayacağız. Tam tersine güçlü olan her zaman hakikattir, doğrudur. Yalanlar eninde sonunda ortaya çıkar ve o yalanlar tarihe not olarak kalır. Karşımızdakilerin bize alternatif olarak sunduğu tek şey kaos, kavga, ayrışmak ve eski Türkiye hayalleridir. Eski Türkiye'ye döndürmeye çalışanların vadettiği tek şey maalesef kavga ve kaostan başka bir şey değildir. İzliyoruz, 6'lı bir masa var, yanında artıları da var tabi gözükmese de ama kendi içerisinde bile bir araya gelip, konuşup konuşup dağılıp tek bir adaylarını bile belirleyemeyen 6'lı masadan bu ülkeye bir fayda çıkmayacaktır. Çıksa çıksa ancak kaos ve kavga çıkacaktır. Biz bunu görüyoruz. Bugün bir şey söylüyorlar, yarın başka bir şey söylüyorlar."

- "Bu ülkeyi bölmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz"



Bu ülkedeki demokratikleşmeyi, özgürlüğü, refahı, birliği, beraberliği, kardeşliği kolay kolay elde etmediklerini, bu uğurda çok bedeller ödendiğini anlatan Usta, bu huzuru ve barışı bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceklerini açık şekilde belirttiklerini söyledi.

Leyla Şahin Usta, şöyle devam etti:

"Bu verimli toprakları yeri geldi yaşanmaz hale getirerek insanları kavga ve savaş içerisine sürükleyerek bu ülkeyi bölmeye çalışanlara asla ve asla yeniden fırsat vermeyeceğiz. Buna milletimiz de fırsat vermeyecektir. Kimse bugünden daha kötüye gitmeyi istemeyecektir. Bizim karşımızdakilerin vadettiği sadece ve sadece eski Türkiye iken kimsenin eski Türkiye'ye dönmek istemediğini çok iyi biliyoruz. Tam tersine herkes daha iyisini istiyor ve daha iyisinin olması için çalışan, üreten ve hizmet eden bir anlayışı görmek istiyor."

Amaçlarının bu millete hizmet etmek olduğunu, Türkiye'yi hedefledikleri 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarına taşımak olduğunu aktaran Usta, bu kararlılıklarından bir adım dahi geri adım atmadıklarını sözlerine ekledi.

AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç da programda bir konuşma yaptı.

Programa, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Kasım Gülpınar, İbrahim Halil Yıldız, Zemzem Gülender Açanal, Halil Özcan, Mehmet Ali Cevheri, Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ile Oya Eronat, Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, AK Parti MKYK üyeleri Alaattin Parlak, Orhan Miroğlu ve Cüneyt Yüksel ile partililer katıldı.

Konuşmaların ardından Usta, beraberinde Mardin Milletvekili Demirkaya, Batman Milletvekili Özdemir, AK Parti MKYK Üyesi Miroğlu ve İl Başkanı Kılıç ile Mardin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezdi.

Diğer milletvekilleri ve MKYK üyeleri de çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kentin 10 ilçesine hareket etti.



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