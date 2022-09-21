Dicle EDAŞ gelecek yıl Güneydoğu'daki 6 şehirde 4 milyar liralık yatırım hedefliyor

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MARDİN (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) Genel Müdürü Yaşar Arvas, gelecek yıl sorumluluk bölgesindeki 6 ilde yaklaşık 4 milyar liralık yatırım yapmayı hedeflediklerini belirterek, "Geçen seneden itibaren kırsalda yatırım hamlesi başlattık. Büyük ihtimalle 5 yıl içerisinde kırsaldaki enerji tedariki kalitemizi de il ve ilçe merkezi seviyelerine getireceğiz." dedi.

Arvas, Mardin'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında, bölgede yüzde 74 ile devraldıkları kaçak oranının yaklaşık 8 senede 2021 yılı itibariyle yüzde 46'ya düştüğünü söyledi.

Bölgede geçen yıl itibarıyla 11 milyar liraya yakın yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Arvas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatırımı her sene artırarak devam ediyoruz. İl ve ilçelerde yatırımlarımızı çok ciddi bir seviyeye taşıdık. Geçen seneden itibaren kırsalda yatırım hamlesi başlattık. Büyük ihtimalle biz 5 yıl içeresinde kırsaldaki enerji tedariki kalitemizi de il ve ilçe merkezi seviyelerine getireceğiz. Türkiye'de yatırım yapan bölge şirketleri içerisinde ilk 3'teyiz. Bu hız kesmeden devam edecek. Bu bizim özellikle kayıp kaçaktaki oranımızı Türkiye ortalamasına getirecek en büyük aracımız olacak. Bölgeye 2023 yılında kırsal ağırlıklı 3,5-4 milyar yatırım yapmayı planlıyoruz."

- "Kesintisiz enerjiyi bütün vatandaşlarımıza götürmek istiyoruz"

Arvas, özel sektör firması olarak sundukları bu kamu hizmetini en üst seviyeye taşımayı amaçladıklarını dile getirerek, sorumluluk bölgelerindeki Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak ve Batman'da 8 bine yakın kişinin istihdam edildiğini, ekiplerin 7 gün 24 saat sahada olduklarını belirtti.

İstihdam sayısının 2 binden 8 bine yükseldiğine işaret eden Arvas, şunları söyledi:

"Bölge şirketiyiz, burada kazandığımızı bölgeye yatırıyoruz. İstihdamımızın yüzde 95'inden fazlasını bölge insanından karşılıyoruz. Bölgenin istihdam kaynağı olma yönünde ilerlemeye devam edeceğiz. Kesintisiz, kaliteli, kayıpsız enerjiyi bütün vatandaşlarımıza götürmek istiyoruz. Planlı kesintileri de minimize etmek istiyoruz."

Dicle EDAŞ Mardin İl Müdürü Halil Homan da kente yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.





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