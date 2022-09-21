Kızıltepe'de polis hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi

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MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.



Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro ve Asayiş Büro amirliklerinden ekipler ilçe merkezinde vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendiriyor.



Vatandaşlara broşür dağıtan ekipler ayrıca banka ATM'lerine da uyarı amaçlı broşür yapıştırdı.

Polis ekipleri bu tür bir durumla karşılaşılması halinde ihbarda bulunulmasını istedi.











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