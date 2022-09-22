Midyat'ta açık hava sinema etkinliği

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MARDİN (AA) - Midyat ilçesinde açık hava sinema etkinliği düzenlendi.



Ortaçarşı Mahallesinde düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkan Vekili Hasan Özmen, Belediye Başkan Yardımcıları Abdürrahim Çelik ve Masum Cengiz, çocuklara patlamış mısır dağıttı.

Özmen, vatandaşları sinema keyfi ile buluşturduklarını anlatarak, "Sinema etkinliklerimiz devam edecek. Yakın bir tarihte ise Gençlik Merkezinin inşaatına başlanacak. Bu etkinliklerin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte, aileler çocuklarıyla doyasıya eğlendi.

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