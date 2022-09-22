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MARDİN (AA) - Mardin'de bu yıl beşincisi düzenlenen "Ulusal Mardin Fotosafari " yarışması başladı.

Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Masal şehir Mardin" konulu yarışma kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda profesyonel ve amatör fotoğrafçı 4 gün boyunca kentin tarihi, kültürü ve turizm potansiyelini fotoğraf karelerine yansıtacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında yarışmanın ilk gününde yaklaşık 250 fotoğrafçı kayıt yaptırdı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, masal şehir Mardin'de fotoğraf sanatçılarını ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mardin'in bütün detaylarıyla dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını aktaran Süzen, şöyle konuştu:

"Her geçen sene daha da büyüyerek programlarımıza devam ediyoruz. Bir sürü hikayeyi barındıran, bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış topraklarda yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Geleceğe de izler bırakmamız lazım. Yaptığımız yarışmanın temel amaçlarından biri de bu."

Fotoğrafçı Yusuf Kılınç da Mardin'in fotoğraflarını çekmek için Samsun'dan geldiklerini, daha önce de Türkiye'nin birçok yerinin fotoğraflarını çektiklerini aktardı.

Kılınç, kentin her yerini fotoğraflamayı istediğini kaydetti.

İstanbul'dan gelen Merve Çetin ise çok görmeyi istediği Mardin'e ilk defa geldiğini belirterek, masal şehrini fotoğraflamak için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Yarışmada dereceye girenlere ödül verilecek.





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