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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardinli üniversite öğrencilerinin ihtiyaç sahibi ailelerine nakdi destek

AA

Mardinli üniversite öğrencilerinin ihtiyaç sahibi ailelerine nakdi destek

MARDİN (AA) - Mardinli üniversite öğrencilerinin ihtiyaç sahibi ailelerine Büyükşehir Belediyesi tarafından nakdi destek verilecek.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında düzenlediği toplantıda, gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Belediye olarak geçen yıl yaptıkları gibi bu yıl da üniversitede eğitim gören, üniversite kazanmış öğrencilerin ailelerine nakdi destek vereceklerini aktaran Demirtaş, geçen yıl yaklaşık 10 bin üzerinde müracaat olduğunu, kaymakamlıklar ve vakıflar üzerinden inceleme yaptıklarını, 7 bin 652 öğrenciye de geçen yıl biner bin lira bir defaya mahsus olmak üzere yardım yaptıklarını anımsattı.

Bu yıl da başlayan başvuruların 5 Ekim'e kadar süreceğini bildiren Demirtaş incelemenin ardından 2 taksit halinde yardımı yapacaklarını kaydetti.

Demirtaş, "Amacımız belediyenin kaynaklarını milletimizle paylaşmak. Milletimizin kaynaklarını yine milletimizin çocuklarıyla paylaşmak istiyoruz. Onların eğitimlerine bir nebze olsun katkıda bulunsak kendimizi çok mutlu hissedeceğiz." dedi.

İnternet üzerinden başvuramayanların kayıtlarını Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına da yapabileceklerini aktaran Demirtaş, yardım miktarını başvuru sayısına göre belirleyeceklerini, başvurular için hiçbir sınırlama olmadığını, bütün başvuruların değerlendirileceğini bildirdi.

- "Yurtla ilgili bir sıkıntımız yok"

Üniversite öğrencilerinin yurtlarla alakalı geçen sene bir mağduriyet yaşamadığını anımsatan Demirtaş şöyle konuştu:

"Tüm misafirhanelerimizi ve yurtlarımızı üniversite öğrencilerimize açmıştık. Bu yıl misafirhanelerimizle ilgili bir talep ve sıkıntımız olmadı. Çünkü geçen yıl 4 yurdumuzu hizmete açmıştık. O yurtlar şu an yeterli geldi. Aynı zamanda Milli Eğitim Müdürlüğünden bir yurt daha aldık. Şu an onun bakım ve onarımını yapıyoruz. Allah kısmet ederse 5 Ekim'de o yurtla ilgili tüm işlemler bitecek. Şehir merkezinde olmayanlar veya yurtlara müracaat etmemiş çocuklarımız olabilir. Misafir öğrencilerimiz olabilir. Kısmet olursa hepsini yurda alacağız. Yurtla ilgili bir sıkıntımız yok."

Demirtaş, ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığınca 1000 kişilik bir öğrenci yurdunun ihalesine çıktıklarını, yurdun kampüs içerisinde, üniversitenin hemen yanı başında 30 dekar üzerinde inşa edileceğini sözlerine ekledi.

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