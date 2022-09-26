"Ulusal Mardin Fotosafari" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Ulusal Mardin Fotosafari" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

AA

"Ulusal Mardin Fotosafari" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

MARDİN (AA) - Mardin'de bu yıl beşincisi düzenlenen "Ulusal Mardin Fotosafari" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Masal şehir Mardin" konulu yarışma kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinden 265 profesyonel ile amatör fotoğrafçı, 4 gün boyunca kent merkezi ve ilçelerinde tarihi mekanları, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını ve yaşayan ustaları fotoğraf karelerine yansıttı.

Tarihi Kasımiye Medresesi'nde düzenlenen ödül töreninde, 1080 fotoğrafın değerlendirildiği yarışma sonucunda Bilal Eskioğlu birinci, Mustafa Kocakoç ikinci, Yılmaz Topçu ise üçüncü oldu, Mardin Valiliği özel ödülünü Mehmet Sümer, Mardin Büyükşehir Belediyesi özel ödülünü de İsmail Daşgeldi aldı.

Ödül töreninde konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Türkiye'nin farkı illerinden fotoğraf sevdalılarını kentte ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Medeniyetlerin kesim noktası Mardin'in tanıtımı ve bilinirliğinin daha da artırılması için valilik ve belediye olarak çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Demirtaş,"Kent turizminin gelişimi için farklı türden pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dünyanın önemli medeniyet duraklarından biri olan Mardin'i turizmde hak ettiği noktalara kentimizin tüm paydaşlarıyla birlikte mutlaka taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Jüri üyesi, foto muhabiri ve belgesel yapımcısı gazeteci Coşkun Aral da fotoğrafları seçerken zorlandıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödül ve plaketleri verildi.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Derik´te 20 kişinin öldüğü kazada ilk TIR 126, ikincisi 125 kilometre hızdaymış
YEREL HABERLER Derik´te 20 kişinin öldüğü kazada ilk TIR 126, ...
Savur'da kaldırım ve yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Savur'da kaldırım ve yol yapım çalışmaları sürüyor
Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede, yürütülen çalışmalarla ilgili inceleme yaptı
YEREL HABERLER Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede, yürütülen ...
Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
YEREL HABERLER Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi ...
Mardin'de jandarma ekipleri KADES'i tanıttı
YEREL HABERLER Mardin'de jandarma ekipleri KADES'i tanıttı
Nusaybin'de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu faaliyete girdi
YEREL HABERLER Nusaybin'de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ...
Elon Musk'ın Starlink uyduları Malatya semalarında görüntülendi (2)
YEREL HABERLER Elon Musk'ın Starlink uyduları Malatya semalarında ...
"Dev adam" Sultan Kösen'e fotoğraf sanatçılarından ziyaret
YEREL HABERLER "Dev adam" Sultan Kösen'e fotoğraf sanatçılarından ...
Mardinli üniversite öğrencilerinin ihtiyaç sahibi ailelerine nakdi destek
YEREL HABERLER Mardinli üniversite öğrencilerinin ihtiyaç sahibi ...
Mardin'de TÜSİAD ile TÜRKONFED'in "Anadolu Buluşmaları Toplantısı" yapıldı
YEREL HABERLER Mardin'de TÜSİAD ile TÜRKONFED'in "Anadolu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.