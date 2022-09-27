Müslüman alimler "Beytulmakdis Konuşmaları" programında buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müslüman alimler "Beytulmakdis Konuşmaları" programında buluştu

AA

Müslüman alimler "Beytulmakdis Konuşmaları" programında buluştu

MARDİN (AA) - Mardin’de düzenlenen "Beytulmakdis Konuşmaları" programında, farklı ülkelerden İslam Alimleri Birliği başkanları bir araya geldi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Kudüs ve Filistin Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin 96 yaşında vefat eden kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi’ye Allah'tan rahmet diledi.

Üniversite olarak ilim ve irfan denkleminde akademi ve bilimi yeniden okumaya yönelik bir strateji belirlemek istediklerini aktaran Özcoşar, "Kendimizi 3 kavram üzerinden tanımıyoruz. Ahlak, bilgi ve üretim. Hayatın bütün aşamalarında ahlak ve bilimin hayatın merkezinde olması gereken bir stratejinin bütün insanlar için önemli olduğu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mısır Uluslararası İslam Peygamberine Destek Birliği Başkanı Muhammed Es-Sağir ise Yusuf el-Karadavi’nin çok bereketli bir hayat yaşadığını, kısıtlı imkanlarla büyük eserler meydana getirdiğini söyledi.

Bir yandan hayatını ilme ve akademik çalışmalara adarken bir yandan da meydanlarda dünyada mazlum insanların haklarıyla ilgili çalışmalarda bulunduğunu aktaran Es-Sağir, "Ümmetin derdiyle dertlenen birisi, bu dertlerinden birisi de Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü. Üstat el-Karadavi bu dünyadan büyük bir miras bırakarak gitti. Böyle alimlerin yerini doldurmamız gerekiyor." dedi.

Libya Alimler Birliği Genel Başkanı Şeyh Sami El Saidi de Mescid-i Aksa için teoriden pratiğe yönlenmesi gerektiğini söyledi.

Son günlerde Mescid-i Aksa ve Kudüs’te baskınların başladığını söyleyen Saidi, "Bizim buna karşı harekete geçmemiz gerekiyor, duyarlı olmamız ve sessiz kalmamamız gerekiyor. Söz ve fikir ile duruşumuzu netleştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

- "Filistin şerefimiz ve onurumuzdur"

Irak Davetçiler ve İmamlar Birliği Başkanı Dr. Said Lafi ise İslam ülkelerindeki karışıklıkların, ülkeleri iç meseleleriyle ilgilendirerek Filistin davasının dışına itmeyi amaçladığını kaydetti. Lafi, şöyle konuştu:

"İslam topraklarında birçok ülkede yapılan bu işgaller, aslında Filistin topraklarını işgal etme projesidir. Türkiye’de 15 Temmuz'da yapılan bu darbe girişimi de aynı zamanda bu projenin bir parçasıdır. Çünkü onlara karşı duracak bir yönetim ve lider istemiyorlar. O yüzden 15 Temmuz darbe girişimini yapmak istediler. Filistin şerefimiz ve onurumuzdur."

Sudan Alimler Birliği Başkanı Dr. Abdulhey Yusuf, farkı İslam ülkelerinden hocalarla Türkiye'ye geldiklerini, burada çok sıcak karışlandıklarını aktardı.

İslam ümmetinin birliğine dikkati çeken Yusuf, "Türkiye’nin tarihi boyunca, tarihi kökenleri günümüze kadar hep İslam ümmetinin birliğini savunmaya çalışmıştır. Gelecekte de bunu sürdürmesini diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin Alimler Heyeti Başkanı Nevvaf Tekruri de Mescid-i Aksa'da son günlerde baskının arttığını ve önümüzdeki süreçte bunun devam edeceğine inandıklarını kaydetti.

Ümmetin en mukaddes yerleri işgal edilirken bir Müslümanın tepki göstermemesinin ve duyarsız kalmasının kabul edilir bir durum olmadığını belirten Tekruri, şöyle devam etti:

"Bunun için neler yapılması gerekir. Birincisi Kudüs'ün bütün yönleriyle ilgili ciddi bir ilme ve akademik derinliğe sahip olmamız gerekiyor. Hayatımızda Mescid-i Aksa'nın yerini, tarihini, coğrafyasını iyi bilmemiz geriyor. Bildikten sonra neler yapabilirizi sorgulamamız gerekiyor. Bu davaya sahip çıkmak için çalıştaylar yapın. Her bir kişi kendi çapında çok şeyler yapabilir. En az duadır ama dua tek başına yetmez. Dua ve eyleme geçilmesi gerekir."

Konuşmaların ardından Rektör Özcoşar, davetlilere plaket verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Ulusal Mardin Fotosafari" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
YEREL HABERLER "Ulusal Mardin Fotosafari" yarışmasında dereceye ...
Derik´te 20 kişinin öldüğü kazada ilk TIR 126, ikincisi 125 kilometre hızdaymış
YEREL HABERLER Derik´te 20 kişinin öldüğü kazada ilk TIR 126, ...
Savur'da kaldırım ve yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Savur'da kaldırım ve yol yapım çalışmaları sürüyor
Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede, yürütülen çalışmalarla ilgili inceleme yaptı
YEREL HABERLER Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede, yürütülen ...
Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
YEREL HABERLER Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi ...
Mardin'de jandarma ekipleri KADES'i tanıttı
YEREL HABERLER Mardin'de jandarma ekipleri KADES'i tanıttı
Nusaybin'de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu faaliyete girdi
YEREL HABERLER Nusaybin'de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ...
Elon Musk'ın Starlink uyduları Malatya semalarında görüntülendi (2)
YEREL HABERLER Elon Musk'ın Starlink uyduları Malatya semalarında ...
"Dev adam" Sultan Kösen'e fotoğraf sanatçılarından ziyaret
YEREL HABERLER "Dev adam" Sultan Kösen'e fotoğraf sanatçılarından ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.