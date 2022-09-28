Midyat'ta yükümlülerin yaptığı ürünler sergilendi

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MARDİN (AA) - Midyat ilçesinde Midyat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yükümlülerin yaptığı ürünlerin yer aldığı "Boş Zaman Etkinliği" sergisi açıldı.



Serginin açılışına, Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Çelik, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Ali İhsan Tabak, Cumhuriyet Savcısı Abdullah Aydoğan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Tunç, Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu ile Koruma Kurulu üyeleri katıldı.

Yükümlülerin yaptığı ürünlerin yer aldığı sergide, madde ve zararları hakkında her ziyaretçiye bilgilendirme amaçlı broşürler dağıtıldı.

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