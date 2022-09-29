Midyat'ta "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

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MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığının "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı başlattığı farkındalık kampanyası kapsamında Mardin'in Midyat ilçesinde de etkinlik yapıldı.



Midyat Cumhuriyet Bulvarında 11.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte geleceğin bilinçli yaya ve sürücüleri, yaya geçitlerinde bayraklarla buluşarak, trafikte yaya önceliğine dikkati çekti.



Kaymakamı Ahmet Solmaz, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca son yıllarda trafik güvenliğinin artırılması için son yıllarda Türkiye geneli uygulamalar gerçekleştirdiğini belirterek, trafik kazalarının çok can yaktığını söyledi.



Bu konuda öncelikle alınması gereken önlemin vatandaşın birbirine saygı göstermesi olduğunu ifade eden Solmaz, "İdare olarak devlet olarak her türlü önlem alınmasına rağmen birbirimize saygı göstermediğimiz zaman maalesef kazalar meydana geliyor. Bugün de güzel bir uygulama oldu. Okullarımızın açılmasıyla yeniden yaya önceliği konusunu Türkiye gündemine getirilmiş oldu. Bugün programın düzenlenmesinde emeği geçen İlçe Emniyet Müdürlüğümüze, İlçe Jandarma Komutanlığımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve katılımcılara şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.



Öğrencilerden Melek Bilgiç, faydalı bir uygulama olduğunu belirtti.



Burhan Tepe ise sürücülerin daha dikkati olmasını, hız sınırına dikkat etmelerini istedi.

Etkinlikte daha sonra Kaymakam Ahmet Solmaz, trafik polisi yeleği giydi, güzergah üzerindeki ışıksız yaya geçitlerinde bulunan yaya çizgilerinden biri sembolik olarak kırmızıya boyandı.



Sürücülere ve yayalara broşür dağıtıldı, bilgilendirmede bulunuldu.



Etkinliğe, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Esma Zeyrek Şirin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ile kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.







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