Kızıltepe Kaymakamı Cıdıroğlu'ndan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajı

MARDİN (AA) - Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cıdıroğlu, mesajında, yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Yaşlıların kültürü yarınlara taşınmasını sağladıklarını kaydeden Cıdıroğlu, her zaman onların tecrübelerinden yararlandıklarını aktardı.

Türk aile yapısında yaşlıların tarihin her döneminde saygı gördüğünü, ailenin bilge kişisi, ailenin birleştirici unsuru, koruyucusu ve önderi olduğunu ifade eden Cıdıroğlu, şöyle devam etti:

"Toplum olarak, yaşlılarımıza hayatın her evresinde saygı ve hoşgörü göstermek, onlara olan vefa borcumuzu hayır dualarını alarak ödemek en önemli erdemlerdendir. Yaşlılarımızın toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak kişi, kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir. Bizleri sabırla sevgiyle şefkatle bugünlere taşıyan ve hayatımızın her aşamasında bizlere rehberlik eden tüm büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyorum."



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