Artuklu Belediyesi çalışanlarına ücret artışı

MARDİN (AA) - Artuklu Belediyesi çalışanlarına toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucu ücret artışı yapıldı.



Belediyeden yapılan açıklamada, belediye ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tamamlandığı, çalışanların ücretlerine yüzde 65 zam yapıldığı belirtildi.

Ücret artışının 1 Ekim itibarıyla çalışanların maaşlarına yansıtılacağı ifade edilen açıklamada görüşlerine yer verilen Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, çalışan ve üreten çalışanların alın terinin kendileri için kıymetli olduğunu belirtti.



Tatlıdede, şunları kaydetti:



"Belediyemiz ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesini imzaladık. Yüzde 65 oranında yaptığımız zam ile sözleşmemiz tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz Hak İş ve Hizmet İş Sendikası Mardin İl Başkanı Eşref Cihan ile başlamıştı. Ancak Eşref Cihan maalesef geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti. Bundan dolayı işçilerimizin maaşlarını olumlu yönde etkileyecek olan bu görüşmelerimiz buruk bir ortamda geçti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diliyorum."

Hizmet İş Sendikası yetkilisi avukat Abdülkerim Çevik de yapılan sözleşmenin personele hayırlı olmasını diledi.

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