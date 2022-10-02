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Mardin'de "Kalbin İçin Pedalla" bisiklet etkinliği düzenlendi

AA

Mardin'de "Kalbin İçin Pedalla" bisiklet etkinliği düzenlendi

MARDİN (AA) - Mardin'de "Kalbin İçin Pedalla" sloganıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve bisiklet gruplarının desteğiyle merkez Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen etkinlikte 100'den fazla bisikletçi bir araya geldi.

Etkinlikte İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kanser taramasında başarılı çalışmalar yapan 6 sağlık çalışanına bisiklet hediye edildi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın startıyla sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu bisiklet sürücüleri, kalp sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yaklaşık 3 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Vali Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisiklet sürmenin sağlığa faydalarına değindi.

Sağlıklı bir hayat için herkesin bisiklet sürmesi ve yürüyüş yapması gerektiğini belirten Demirtaş, "Hareketli yaşam, kalp sağlığımız açısından gerçekten çok önemli. Buna dikkat edersek çok daha sağlıklı bir hayat idame ettirebiliriz. Kalbimizi çok iyi korumamız lazım. Bunun için vatandaşlarımıza özellikle yürüyüş yapmayı ve bisiklete binmeyi tavsiye ediyoruz." dedi.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ise hareketli yaşam konusunda farkındalık yaratmak istediklerinin altını çizerek, her yaştan bireyleri bisiklet kullanımına ve hareketli yaşama davet ettiklerini vurguladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Hasan Baysal da kentte bisiklet sporunun yaygınlaşması için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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