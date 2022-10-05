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Dicle Elektrik'ten çiftçilere sıfır faizli tarımsal elektrik kredisine başvurma çağrısı

AA

Dicle Elektrik'ten çiftçilere sıfır faizli tarımsal elektrik kredisine başvurma çağrısı

MARDİN (AA) - Mazıdağı ilçesinde bir grup çiftçiyle bir araya gelen Dicle Elektrik yetkilileri, sıfır faizli tarımsal elektrik kredisine başvurmaları halinde borçlarda ana para üzerinden indirim yapacağını bildirdi.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tarımsal sulama elektrik desteğiyle ilgili hizmet bölgesinde bilgilendirme çalışmalarına başlandı.

Dicle Elektrik Mardin İl Yöneticisi Raci Nar, Mardin Tarımsal Sulama Yöneticisi İbrahim Adin ve Mazıdağı İlçe Yöneticisi Lokman Ektiren'den oluşan heyet, çiftçilerle bir araya geldi, onlara sıfır faizli krediye başvuru çağrısında bulundu.

Toplantıda, Ziraat Bankası tarafından tarımsal üretimde sıfır faizli kredi kullandırılmasına ilişkin uygulama esasları tebliğinin 15 Eylül itibariyle yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Tarımsal Sulama Elektrik desteğinden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı bulunan çiftçiler ve sulama birlikleri faydalanabilecek. Çiftçilere ve sulama birliklerine geçmiş elektrik borçları için 5 yıl vadeli ve 10 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi imkanı veriliyor.

Dicle Elektrik, hizmet bölgesinde sıfır faizli destek kredisi için başvuran çiftçilerin borcunda ana para üzerinden de indirim imkanı sağlayacak. Bu fırsattan faydalanmak isteyen çiftçilerin Dicle Elektrik Tarımsal Sulama İletişim Merkezi, İlçe Yöneticilikleri ve Müşteri Memnuniyeti merkezlerinden Tarımsal Elektrik Borcu Kapatma Bildirim Formu alarak herhangi bir Ziraat Bankası Şubesine başvurmaları gerekiyor.

Geçmiş borçlar için sıfır faizli 5 yıl vadeli kredi imkanı sağlanırken, cari borçlar için de yine hasat döneminde ödenebilen 1 yıl vadeli sıfır faizli kredi çekilebiliyor.

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