Mardin'de eğitim yatırımları değerlendirildi

MARDİN (AA) - Mardin'de "2022 Yılı Eğitim Yatırımları Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik'te gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, çağın gerektirdiği donanımlara uygun şartlarda eğitim yuvalarını kente kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Doğalgazın ulaştığı ilçelerdeki 13 okulda doğalgaz dönüşümünün tamamlandığını kaydeden Demirtaş, kasım ayına kadar 32 okulda daha çalışmaların tamamlanmasını hedeflediklerini vurguladı.

Toplam 211 okulda doğalgaz dönüşümünün gerçekleşeceğini aktaran Demirtaş, şunları söyledi:

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim görmeleri için yeni yatırım programında 35 anaokulunu Mardin'imize kazandıracağız. Çalışmaların devam ettiği okulları da en kısa süre içerisinde tamamlayarak eğitime açacağız. Ayrıca kapalı olan 24 kırsal mahallemizdeki okullarda yeniden açılarak eğitime başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında 10 yeni okul tamamlanarak eğitime başladı. Daha iyi bir gelecek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."



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