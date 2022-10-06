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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de kitap okuma etkinliği düzenlendi

AA

Mardin'de kitap okuma etkinliği düzenlendi

MARDİN (AA) - Mardin'de "Okuma Serüvenimiz Başlıyor" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında Artuklu Ensar İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde Yalım İmam Hatip Ortaokulu ve Anafartalar İmam Hatip Ortaokulu iş birliğiyle kitap okuma etkinliği yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, İl Milli Eğitim Şube müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Proje kapsamında üç ay süreyle il merkezi ve ilçelerde öğrencilerin katılımıyla kitap okunacak, kitap okuma yarışmaları ve münazaralar yapılacak, öğrencilere kitaplar hediye edilecek.

Proje ile kentte kitap okuma kültürünün geliştirilmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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