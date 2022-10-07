Kızıltepe Kaymakamı Cıdıroğlu'dan Mevlit Kandili mesajı

MARDİN (AA) - Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cıdıroğlu, mesajında, Mevlit Kandili'nin İslam dünyası için önemli olduğunu belirtti.

Bireysel ve toplumsal olarak Hz. Muhammed'in merhametini, adaletini, sabrını, cömertliğini, insanlığa ve topluma sunduğu değerleri anlayıp hayatlarını onun yüce ahlakıyla güzelleştirdiklerini kaydeden Cıdıroğlu, Hz. Muhammed'in ırk, dil, din, yaş, renk ve cinsiyet gözetmeksizin insana sorumluluklarını ve taşıdığı emaneti öğrettiğini aktardı.



İnsanlığın hak ve hakikatin yolunda olmayı, adaletten ayrılmamayı, fazileti ve her türlü dünyevi hırsın önünde tutmayı Hz. Muhammed'den öğrendiğini ifade eden Cıdıroğlu, şöyle devam etti:

"Tüm insanlık alemine bir kurtuluş müjdecisi olarak gönderilen yaşantısıyla ve ahlakıyla insanlığa örnek olarak insanlığın ufkunu aydınlatan Peygamber efendimizin dünyayı onurlandırdığı bu mübarek geceyi kendimizi sorgulamamız ve Allah'ın sonsuz merhametinden faydalanabilmemiz için bir vesile olarak görmeli ve en güzel şekilde değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede insanımızın içinde var olan yardımlaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşanması dileğiyle Kızıltepeli hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutluyorum."

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