Mardin'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı düzeneği ve malzemeler ele geçirildi

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MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı düzeneği ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mazıdağı ve Derik ilçelerinde Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Operasyonu düzenlendi.

Operasyonda teröristlere ait malzemelerin bulunduğu 3 nokta tespit edildi.

Belirlenen noktalarda yapılan aramada saat irtibatlı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, 85 fişek ve 5 telsiz ele geçirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

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