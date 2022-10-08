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Mardin'de "Akademi-Medrese Buluşmaları Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar" çalıştayı başladı

AA

Mardin'de "Akademi-Medrese Buluşmaları Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar" çalıştayı başladı

MARDİN (AA) - Mardin'de "Akademi-Medrese Buluşmaları Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar" çalıştayı başladı.

Vali Mahmut Demirtaş, Mardin Artuklu Üniversitesi, Kadim Akademi, Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) ve Cihannüma Derneği iş birliğinde Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen çalıştayın açılışında, anlamlı ve önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Milletlerin tarihinde o milletlerin kaderini etkileyen önemli dönüm noktaları bulunduğunu kaydeden Demirtaş, "Milletimizin yönünü ve istikametini etkileyen en önemli hadiselerden biri ve belki de en önemlisi İslam'la müşerref olmasıdır. Bu durum öylesine mühim ve ehemmiyetlidir ki ilk andan bugüne, bu milletin her bir ferdinin kimliğini ve kişiliğini belirlemektedir." dedi.

Medrese ve akademinin birbirine rakip değil, paydaş olduğu kanaatinin artık tüm kesimlerce kabul edilmesi gerektiğini dile getiren Demirtaş şöyle devam etti:

"Kim ki bunların rakip olduğu iddiasıyla ortaya çıkıyorsa biliniz ki o, ne bu dinin ne de bu güzide milletin yanında duran biri değildir. Unutmayınız Müslüman akıllı, ufku ve idraki geniş, dünyayı iyi okuyan kişidir. O sebeple yüce dinimiz İslam'ı kendi şahsi emelleri için kullanmaya kalkışanlara karşı da uyanık olmak durumundayız. Milletimiz bunun en son ve acı örneğini FETÖ terör örgütüyle ve 15 Temmuz hain darbe girişimiyle en ağır bir biçimde yaşadı. Hamdolsun ki kırk yıl devletimize ve milletimize sirayet eden sinsi yapı Rabb'imizin yardımı ve milletimizin cesaretiyle en ağır cevabı aldı. İşte benzer durumları bir daha tecrübe etmemek için dinimizin ehil kişi ve kurumlar aracılığıyla insanımıza en güzel şekliyle anlatılması, öğretilmesi büyük önem taşıyor. Medreseye de akademiye de bu hususta büyük görev düşüyor."

Medrese ve akademinin el ele vererek bu görevi layıkıyla yerine getireceğine ve dini menfaatlerine alet edenlerin kurduğu oyunları bozacağına inandığını aktaran Demirtaş, bu iş birliği sayesinde milletin yeniden şanlı tarihindeki başarılara yenilerini ekleyeceğini, kıyamete dek bu topraklarda birlik beraberlik içerisinde var olmaya devam edeceğini vurguladı.

Programda çalıştay düzenleme kurulu adına Doç. Dr. Fikret Özçelik, Kadim Akademi Başkanı Doç. Dr. Ziya Polat, UMAD Başkanı Abdülvahab Ekinci, MEDAV Başkanı Tayyip Elçi, Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz da konuştu.

Daha sonra Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar konferans verdi.

Çalıştay 2 gün sürecek.

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