Mezopotamya'nın asırlık giysileri yurt dışında da talep görüyor

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MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardinli terzi Mehmet Demir, tekstil atölyesinde ürettiği Mezopotamya'nın asırlık giysilerini yurt içinin yanı sıra talep üzerine 5 ülkeye de gönderiyor.

Tarihi Kayseriye Pasajı'nda 35 yıldır terzilik yapan Demir, 25 yıl önce iş yerini ziyaret eden dönemin emniyet müdürünün önerisi üzerine o günden beri yöresel giysiler dikmeye başladı.

Daha önce kırsalda kadınların günlük olarak kullandığı, son dönemde özellikle kına gecesi, nişan töreni ve düğünlerde abiye yerine tercih edilen farklı renk ve tasarımlarda yöresel giysiler diken Demir, ürünlere talebin artması üzerine 2 yıl önce Yenişehir Mahallesi'nde tekstil atölyesi kurdu.

Atölyede 25 dikiş makinesinde üretilen günlük 150 yöresel giysi, ülkenin farklı bölgelerinin yanı sıra Brezilya, Fransa, Almanya, Hollanda ve İsveç'e de satılıyor.

Üretime, kentte meslek liselerinde okuyan öğrenciler de staj eğitimleri kapsamında destek sunuyor.

- "Kıyafetlere kente gelen yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor"

Atölyenin sahibi Mehmet Demir, AA muhabirine, giysilerle bölge kültürünün tanıtımına katkıda bulunmak istediğini söyledi.

Ürünlere ilginin artması üzerine işini büyütmeye karar verdiğini ifade eden Demir, tekstil atölyesinde 3 kişiye istihdam, 5 öğrenciye de staj imkanı sunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bir emniyet müdürümüzün önerisi üzerine 25 sene önce bu işe başladım. Yöresel kıyafetleri günümüze uyarlayıp satışını yapmaktayız. Kıyafetlere kente gelen yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor. Yurt dışına da gönderiyoruz. Talebe göre ürünlerde desen ve tasarımlarımız değişiyor. Elbiseden eteğe, şalvardan çocuk giysilerine, şaldan şorta kadar çeşit çeşit kıyafetler dikiyoruz. Bugüne kadar Brezilya, Fransa, Hollanda, Almanya ve İsveç'e gönderdik. Günlük 150 giysi üretimini 500'e çıkarmayı hedefliyoruz."

Unutulmaya yüz tutan kıyafetleri yeniden tasarlayarak kullanıma sunduklarını anlatan Demir, pul taktıkları giysilerin özel günlerde sade olanların ise günlük kullanımda tercih edildiğini aktardı.

Demir, stajyer öğrencilere de bu mesleği öğretmek istediklerini, gençlere bu konuda destek sunduklarını dile getirdi.

Başka ülkelere de ürün göndermek için görüşmelerinin sürdüğüne değinen Demir, hedefinin hazırladıkları kıyafetlerle kentin tarihi mekanlarında bir defile düzenlemek olduğunu ifade etti.

- "Yöresel kıyafetlere hevesim olduğu için burayı seçtim"

Atölyede staj görerek hem meslek öğrenen hem de üretime katkı sunan gençlerden Rojin Elçi, hazırladıkları giysilerin ilgi görmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Geçmişte tercih edilen kıyafetleri bugüne uyarladıklarını dile getiren Elçi, "Staj için birçok seçenek vardı. Yöresel kıyafetlere hevesim olduğu için burayı seçtim. İşlerimiz çok güzel gidiyor. Üreterek, ustalaşıyorum. Diktiğim elbiselerin giyildiğini görünce çok mutlu oluyorum. Burası eğitimime büyük katkı sağladı. Hedefim bu konuda ilerlemek, yeni tasarımlar yapmak."dedi.

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