Midyat'ta muhtarlar toplantısı yapıldı

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MARDİN (AA) - Midyat Kaymakamlığınca muhtarlar toplantısı düzenlendi.



Kaymakam Ahmet Solmaz başkanlığında, Halk Kütüphanesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkan yardımcıları Abdurrahim Çelik, Masum Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal, Kaymakam Yazı İşleri Müdürü Mehmet İsa Kurnaz, kurum müdürleri ile muhtarlar katıldı.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü olduğunu anlatan Kaymakam Solmaz, muhtarların istek ve sıkıntılarının çözüme kavuşturulması için bu tür toplantıların her ay düzenlendiğini söyledi.

Solmaz, özveriyle hizmet eden muhtarlara ve kurum müdürlerine teşekkür etti.

Daha sonra mahallere yapılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirildi.





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