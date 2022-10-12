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MARDİN (AA) - Midyat Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin açıldığını belirterek, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında faaliyete giren lisede açılacak bölümlerin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında onaylandığını söyledi.



Lisede açılacak bölümlerin otomotiv-elektromekanik, soğutma ve iklimlendirme, yenilenebilir enerji teknolojileri, konaklama hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri alanlarında olacağını kaydeden Altay, "Liselerimizin 9. sınıflarında okuyan öğrencilerimiz nakil yoluyla yerleşebilirler. Turizm merkezi olan ilçemizde nitelikli eleman olma fırsatını kaçırmayın. Yeni meslek lisemiz ve bölümleri ilçemize hayırlı olsun." dedi.



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