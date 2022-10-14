Mardin'de son kullanma tarihi geçmiş 5 bin 951 ürün imha edildi

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MARDİN (AA) - Kızıltepe ilçesinde zabıta ekiplerinin market denetiminde ele geçirdiği son kullanma tarihi geçmiş 5 bin 951 ürün imha edildi.

Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda ilçe genelindeki market, bakkal ve gıda ürünü satan iş yerlerinde denetim yapan ekipler, bazı ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiğini belirledi.

Tarihi geçmiş aralarında gıda, temizlik ve kozmetik ürünlerinin de bulunduğu 5 bin 951 ürüne el konuldu.



Belediye bahçesinde teşhir edilen ürünler daha sonra imha edildi.





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