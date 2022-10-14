Mardin Büyükşehir Belediyesinden ücretsiz internet hizmeti

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa ücretsiz internet hizmeti vermeye başladı.

Merkez Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı'nda uygulanan ücretsiz internet, vatandaşların kullanımına sunuldu.

Meydanın belirli yerlerine yerleştirilen Wi-Fi cihazları sayesinde isteyen herkes ücretsiz olarak internetten faydalanabilecek.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, parkta gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Vatandaşların parkta rahat ve ücretsiz bir şekilde internet hizmetini kullanabileceğini belirten Vali Demirtaş, sunulan hizmeti 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkıyla sınırlandırmak istemediklerini ilçelerde ve kent merkezinde de farklı noktalarda vermeyi düşündüklerini dile getirdi.



Vali Demirtaş daha sonra Bilgi İşlem Daire Başkanı Muhsin Bozkurt’tan bilgiler alarak hizmetin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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