Mardin'de kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, tiyatro gösterimleri kapsamında "Siyabend ile Xece" ve "Kanlı Nigar" tiyatro oyunlarını Atatürk Kültür Merkezinde izleyicilerle buluşturdu.

Van Devlet Tiyatrosu tarafından sergilenen "Siyabend ile Xece" oyununda Süphan Dağı'nda büyüyen Siyabend adlı gençle bey kızı Xece'nin aşkı anlatıldı.

Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun sergilediği "Kanlı Nigar" oyununda da çok küçük yaşlarda zengin bir ailenin yanına hizmetçi olarak verilen Nigar'ın çektiği sıkıntılar ardından öcünü almak için erkek egemen dünyasına açtığı savaşı anlatılıyor.





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