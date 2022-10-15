Kızıltepe Kaymakamı Cıdıroğlu muhtarlarla bir araya geldi

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MARDİN (AA) - Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, kırsal mahalle muhtarlarıyla görüştü.

Kızıltepe Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, 108 kırsal mahalle muhtarıyla bir araya gelen Cıdıroğlu, muhtarların mahallelerindeki eksiklik, talep ve isteklerini dinledi.

Cıdıroğlu, burada yaptığı konuşmada, muhtarların görev yaptıkları yerlerde kendilerinin temsilcileri olduğunu söyledi.

Merkez ve kırsal mahalle ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirten Cıdıroğlu, ziyaretler kapsamında her şeyi yerinde görüp eksiklikleri tespit ettiğini kaydetti.

Kırsal mahallelerde çoğunlukla çöp konteyneri ve parke taşı talebi olduğunu, bazı mahallelerde ise kanalizasyon sorunu olduğunu ifade eden Cıdıroğlu, şöyle dedi:

"İmkanlarımız dahilinde bu ihtiyaçları karşılamaya çalışacağız. Özellikle 2023 yılında köylerde parke taşı yapımına başlayacağız. Özellikle kış mevsimiyle beraber çamur olan köy yollarına öncelik vereceğiz. Amacımız halka hizmet etmek. Özellikle ihtiyaçların tespiti için muhtarlarımızın halkla ilişkisi önem arz ediyor."

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