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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızıltepe Belediyesi temizlik araç filosunu genişletti

AA

Kızıltepe Belediyesi temizlik araç filosunu genişletti

MARDİN (AA) - Kızıltepe Belediyesi temizlik işlerinde kullanılmak üzere filosuna 24 araç daha ekledi.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede temizliğin daha sağlıklı ve düzenli yapılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda 27 olan temizlik araç filosunu 24 araç daha ekleyerek 51'e çıkardı.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, temiz bir Kızıltepe için temizlik çalışmalarının düzenli olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Amaçlarının yaşanılan yerin daha sağlıklı ve temiz olmasını sağlamak olduğunu ifade eden Cıdıroğlu, şöyle dedi:

"Bu amaçla araç filomuza 24 yeni araç ekleyerek toplamda 51 araçla temizlik çalışmalarını yürütmeye devam edeceğiz. Ekiplerimiz günlük rutin temizlik çalışmalarını yapmaya hız kesmeden devam edecektir. Her şey temiz ve yaşanılabilir bir Kızıltepe için."

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