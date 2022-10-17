Midyat'ta okul kantinleri denetlendi

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde zabıta ekiplerince okul kantinlerinde denetim yapıldı.



Midyat Belediyesi Zabıta Amiri Barış Özsunar, gazetecilere, Belediye Başkanı Veysi Şahin'in talimatıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilçe merkezinde bulunan okulların kantinlerinde denetim yapıldığını, ürünlerin tek tek incelendiğini söyledi.



Zabıta amiri Özsunar, şunları kaydetti:



"Titizlikle yürütülen denetimlerde satışı yasak olan ürünler ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle ilgili kontrol yapıyoruz. Bunun yanı sıra, hijyen ve sağlık kurallarını da kontrol ederek uyulması gereken kurallarla ilgili de kantin yöneticileri ve çalışanlarını bilgilendiriyoruz. Denetimlere periyodik aralıklarla devam edeceğiz. Çocuklarımızın sağlığını önemsiyoruz. Olumsuz bir durum yaşanmaması için denetimlerimiz bu yönde devam edecek."

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