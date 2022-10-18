Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'tan Muhtarlar Günü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'tan Muhtarlar Günü mesajı

AA

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'tan Muhtarlar Günü mesajı

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirtaş, mesajında, muhtarların devletin en sıcak eli olduğu, muhtarların devleti temsil gibi önemli bir sorumluluğu yerini getirdiğini belirtti.

Altyapı çalışmalarından nüfus hizmetlerine, asayiş çalışmalarından eğitim hizmetlerine kadar vatandaşa hizmet yolunda muhtarların üstlendikleri bu misyonun önemini ilk günkü gibi muhafaza ettiğini kaydeden Demirtaş, devletin kaynaklarını israf etmeden en güzel şekilde vatandaşın hizmetine sunma gayreti içerisinde olduklarını bildirdi.

Demirtaş, şöyle devam etti:

"Muhtarlarımız ile en ücra köşedeki vatandaşımıza kadar ulaşıp, o vatandaşlarımızın da hizmetlerimizden yararlanması için durmaksızın bütün enerjimizi sarf edeceğiz. Bu bağlamda bizler daima bir arada olduğumuz, sıkça gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde talep ve beklentilerini dinleyip, çözüm yolları üretmeye gayret gösterdiğimiz muhtarlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Özverili bir şekilde görevlerini sürdüren muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlarım."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dara Antik Kenti'nde "Taşla Dokunmuş, Sevgiyle Yoğrulmuş Mardin" defilesi yapıldı
YEREL HABERLER Dara Antik Kenti'nde "Taşla Dokunmuş, Sevgiyle ...
Midyat'ta okul kantinleri denetlendi
YEREL HABERLER Midyat'ta okul kantinleri denetlendi
MAÜ Rektörü Özcoşar Hasankeyf'te kazı çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER MAÜ Rektörü Özcoşar Hasankeyf'te kazı çalışmalarını ...
(Görüntülü) OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
Otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Otomobil alev alev yandı
Mardin'de at arabasından düşen kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mardin'de at arabasından düşen kişi hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.