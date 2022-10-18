Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'tan Muhtarlar Günü mesajı

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirtaş, mesajında, muhtarların devletin en sıcak eli olduğu, muhtarların devleti temsil gibi önemli bir sorumluluğu yerini getirdiğini belirtti.



Altyapı çalışmalarından nüfus hizmetlerine, asayiş çalışmalarından eğitim hizmetlerine kadar vatandaşa hizmet yolunda muhtarların üstlendikleri bu misyonun önemini ilk günkü gibi muhafaza ettiğini kaydeden Demirtaş, devletin kaynaklarını israf etmeden en güzel şekilde vatandaşın hizmetine sunma gayreti içerisinde olduklarını bildirdi.



Demirtaş, şöyle devam etti:



"Muhtarlarımız ile en ücra köşedeki vatandaşımıza kadar ulaşıp, o vatandaşlarımızın da hizmetlerimizden yararlanması için durmaksızın bütün enerjimizi sarf edeceğiz. Bu bağlamda bizler daima bir arada olduğumuz, sıkça gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde talep ve beklentilerini dinleyip, çözüm yolları üretmeye gayret gösterdiğimiz muhtarlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Özverili bir şekilde görevlerini sürdüren muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlarım."

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