AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan Muhtarlar Günü mesajı

MARDİN (AA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, muhtarların sorumluluk bölgeleri dahilinde demokrasinin yerelde en eski temsilcileri olduğunu belirtti.

Muhtarların vatandaş ile devlet arasındaki köprü vazifesi gördüğünü kaydeden Kılıç, muhtarlığın mahalle odaklı anlayışı icrasında vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu bildirdi.



Kılıç, şöyle devam etti:



"Büyük özverilerle çalışan muhtarlarımız mahalle çıkarlarını gözeterek ön plana çıkarmış oldukları çalışmalarla diğer yerel kuruluşlara da büyük ölçüde rehberlik etmektedir. Mahallesinde yaşayan her bir bireyi veya mahallesiyle ilgili en ufak soruna bile vakıf olan tek kişidir. Bu bağlamda devlet vatandaş ilişkilerinde önemli rol üstlenen muhtarlarımız fedakarlıklarıyla takdirleri üstünde toplamaktadırlar. Muhtarlarımızın elini güçlü kılmak ve mahallelerinin sorunlarına yönelik çözümleri ivedilikle yerine getirmek amacıyla sürekli muhtarlarımızla istişare halindeyiz. AK Parti Mardin İl Başkanlığı olarak muhtarlarımızla bir arada olduğumuz her platformda kendilerine hassas bir çizgiyle yaklaşarak ilettikleri sorunları olabildiğince çözüme kavuşturmak amacıyla gerekli makamlara iletiyor ve takipçisi oluyoruz."

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