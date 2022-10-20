Midyat'ta AYKOME toplantısı yapıldı

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MARDİN (AA) - Midyat Belediye Başkanlığı öncülüğünde Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) toplantısı yapıldı.



Belediyede, Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz başkanlığında düzenlene toplantıya, DEPSAŞ İşletme Yetkilisi Yusuf Mungan, Akmercan Doğalgaz Midyat Şube Müdürü Murat Kurt, Belediye Fen İşleri Müdürü Veysel Tunç ve alt yapı kuruluşlarının birim müdürleri katıldı.



Toplantıda, ilçede yapılmakta olan alt yapı ve üst yapı çalışmaları, kurumlar arası koordinasyon, yatırımcı kuruluşların yatırım programları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.





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