Mardin Valisi Demirtaş, inşası süren tekstil fabrikalarını inceledi

MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kentte yapımı devam eden tekstil fabrikalarını inceledi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yapımına başlanılan tekstil fabrikalarının inşaat çalışmaları devam ediyor.

Demirtaş, beraberinde Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Murat Süzen, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ile 2. Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden 5 tekstil fabrikası denetleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Demirtaş, burada yaptığı açıklamada, Mardin genelinde 11 tekstil fabrikası yaptıklarını söyledi.

Kentin iş gücü potansiyelini kentin gelişimi için kullanacaklarını aktaran Demirtaş, şöyle konuştu:

"2. Organize Sanayi Bölgesinde 5 tekstil fabrikası, il genelinde ise 11 tekstil fabrikası yapıyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza yeni istihdam ve iş kapısı açmak. En kısa süre içerisinde buradaki fabrikaları bitirip firma sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz. Firma sahiplerinden bizim tek bir isteğimiz var, her bir fabrikada en az 200 kişiye istihdam sağlamasını istiyoruz.”

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