Derik zeytininde rekolte beklentisi 6 katına çıktı

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Zeytinin ana vatanı olarak bilinen Mardin'in Derik ilçesinde, asırlık ağaçlardan elde edilen zeytinde bu yıl adeta "bereket yılı" oldu.

Derik'te üretimi bin yıl öncesine dayandığı tahmin edilen zeytinin üretim alanı ve rekoltesi devlet desteğiyle her geçen yıl artıyor.

Derik zeytininden elde edilen zeytinyağının, özel bir şirketin markasıyla gönderildiği İngiltere'de 3 yıl önce düzenlenen "Londra Uluslararası Zeytinyağları Yarışması"nda altın madalyaya, Japonya'da 2 yıl önce gerçekleştirilen "Japon Prize Uluslararası Yarışması"nda da ikincilik ödülüne layık görülmesi, hem zeytine hem de yağına ilgiyi ve talebi artırdı.

Valilik, Kaymakamlık, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Dicle Kalkınma Ajansı, Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüklerince önemli destek sağlanması ve Derikli üreticilerin de gayretiyle son 5 yılda yaklaşık 150 bin fidan ve ağaç toprakla buluşturulurken, üretimin daha da artırılması için bu yıl da 100 bin fidanın üreticilere dağıtılması planlanıyor.

Geçen yıl "Tabiat parkı" ilan edilen GAP Vadisi'nin de bulunduğu yaklaşık 11 bin 661 dekar alanda yapılan üretim bu yıl 12 bin dekara yükseldi.

500 bine yakın zeytin ağacından başta halhalı olmak üzere zonciki, güleki, belloti ve melkabaz gibi 10'u aşkın çeşitte üretilen zeytinde bu yıl "var yılı" yaşanıyor.

Günün ilk ışıklarıyla bahçelerde hasada başlayan üreticiler topladıkları zeytini geleneksel yöntemlerle kırarak salamura olarak hazırlıyor.

Geçen yıl dönemsellikten (Ağacın bir yıl ürün verip, bir yıl vermemesi) 500 ton olan rekoltenin bu yıl 6 katlık artışla 3 bin tona yükselmesi bekleniyor.

- "Üretim kapasitesinin artırılması için çalışmalarımız devam ediyor"

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, AA muhabirine, Derik zeytininin ilçe için önemli bir değer olduğunu belirterek, bu yıl gerçekleştirilen üretimin üreticileri memnun ettiğini söyledi.

Bu yıl 3 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini dile getiren Çakır, "Bu yıl bizim için 'bereket yılı' olacak. Değeri olan bu üründe üretim kapasitesinin artırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz sene üreticilere 100 bin fidan dağıtımı yapıldı. Bu yıl da yine paydaş kurumlarla 100 bin fidan dağıtımı olacak. Ürünümüz uluslararası marka değerini korumuş. Bunu daha da geliştirmek için bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Çalıştayda özellikle 'yok yılı'nda verimin artırılması için akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve üreticilerle değerlendirmeler yapılacak." diye konuştu.

- "Siparişlerimiz 5-6 ay öncesinden veriliyor"

Mardin Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Erkan Doğan da zeytin hasadının başladığını, bu yılın bereketli olduğunu söyledi.

"Kaliteli zeytinimiz herkes tarafından tercih ediliyor. Hem zeytin hem zeytinyağı siparişlerimiz 5-6 ay öncesinden veriliyor." diyen Doğan, siparişlere yetişmeye çalıştıklarını belirtti.

En çok tercih edilenin halhalı çeşidi olduğunu dile getiren Doğan, hasadın sürdüğünü ifade etti.

- "Ailece hasat yapıyoruz"

Üreticilerden Sultan Başaran, sabahın erken saatlerinde ailece bahçeye gelerek geç saatlere kadar zeytin hasadı yaptıklarını anlattı.

Kaliteli Derik zeytininin dünyaca bilinen bir üne kavuştuğunu belirten Başaran, şunları söyledi:

"Kayınpederim, kayınvalidem, eşim geliyoruz, hatta bebeğimi de getiriyorum, ailece hasat yapıyoruz. Geçen yıl yoktu, bu sene çok şükür iyi durumdayız. Çok sipariş oluyor. Zeytin Derik için çok şey ifade ediyor. Bütün yemeklerimizde zeytinyağı kullanıyoruz. Her açıdan çok faydalı."

Zeynep Salim de bahçesinde kayınvalidesiyle topladıkları zeytini geleneksel yöntemlerle salamura hazırladıklarını ifade ederek, aylar önce aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Salim, "Her yerden çok talep geliyor. İstanbul, Ankara her yerden arayıp, istiyorlar. Zeytini kırıp hazırlıyoruz, siparişlere göre illere göndereceğiz." ifadesini kullandı.

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