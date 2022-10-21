Mardin'de tırın bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı

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MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tırın bariyerlere çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Abdullah Bartu idaresindeki 47 AAS 189 plakalı tır, Türkmen Deresi mevkisindeki virajlarda bariyerlere çarptı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tırdaki demir parçalarının yola dökülmesi nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, çalışmaların ardından normale döndü.

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