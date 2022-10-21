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Mardin'de aile mahkemelerinde tazminat ve nafakaya yönelik yuvarlak masa toplantısı

AA

Mardin'de aile mahkemelerinde tazminat ve nafakaya yönelik yuvarlak masa toplantısı

MARDİN (AA) - Mardin'de Türkiye Adalet Akademisi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi iş birliğinde yürütülen "Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması" projesi kapsamında "Aile Mahkemelerinde Nafaka ve Tazminat Tespit Çerçevesinin İyileştirilmesine Yönelik Yuvarlak Masa Toplantıları"nın açılışı yapıldı.

Vali Mahmut Demirtaş, merkez Artuklu ilçesinde bir otelde düzenlenen programın açılışında, ailenin toplumun temelini oluşturduğunu söyledi.

Aile müessesesinin kurulma aşamasında hangi adımların atılacağı kanunla belirlendiyse, yol ayrımında da eşlerin ve çocukların durumunun yine kanuni çerçeveyle çizildiğini kaydeden Demirtaş, bu süreçte eşlerin nafaka ve tazminat haklarının teslim edilmesinin de en önemli başlıklardan birini taşıdığını belirtti.

Nafaka ödemelerinde süre sınırlaması bulunmamasının, son dönemde sıkça tartışılan ve gündemi işgal eden konulardan biri olduğunu aktaran Demirtaş, şöyle devam etti:

"Bu konunun gerek adli gerek siyasi çevrelerde tartışılması, toplumda da bu alanda yeni düzenleme beklentisinin oluşmasına neden olmuştur. İşte konunun siyasi ve toplumsal tartışmaları bir yana, gerçekleştirilecek toplantılarda ele alınacağı üzere, burada olduğu gibi hukuki zeminde tartışılması fevkalade önemlidir. Zira Mardin'deki yuvarlak masa toplantılarında konuşulacak konular, Avrupa'daki iyi örnekleri, halihazırdaki kanunu ve içtihatlarımızı barındıracak. Buradan hareketle gelecekte yapılacak düzenlemelere ciddi bir altyapı ve projeksiyon oluşturacak. İnanıyorum ki bu toplantılarda ifade edilecek eksiklikler ve örnek uygulamalar, mağduriyetleri ortadan kaldıran ve tüm kesimleri memnun edecek yeni bir düzenlemenin de kilometre taşlarından biri olacaktır."

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü devlet ve adalet gelenekleri üzerinde yükseldiğini söyledi.

Etkin ve verimli bir adalet sisteminin ancak hakim, Cumhuriyet savcısı ve yargı personelinin yetkin ve donanımlı olmasıyla mümkün olabileceğini aktaran Özdemir, Türkiye Adalet Akademisinin eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmeyi hedeflediklerini aktaran Özdemir, "Hakim savcı eğitimi adaletin, yargının kaderini değişecek derecede öneme haizdir. Bu yüzden adaylıkla başlayan kesintisiz ve sürdürülebilir nitelikli eğitim felsefesine inanıyoruz." dedi.

Aile hukukuna ilişkin sorunların çözümüne katkı sunmak amacıyla projeyi Avrupa Konseyi ile iş birliği içinde başlattıklarını aktaran Özdemir, sorunlara hukuki çözümlerin geliştirilmesi ve aile mahkemelerinin etkinliğinin artırılmasının hedeflediği için sadece yargı sektörünü değil tüm toplumu ilgilendirdiğini bildirdi.

Bu kapsamda aile hukukunun en tartışılan konusu olan nafaka ve tazminatı değerlendireceklerini belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Her iki konu da boşanan çiftlerin yıllara dayanan problemler yaşamalarına neden olmakta. Mahkeme kapılarında vatandaşlar çözüm ararken, hakimlerimiz için iş yoğunluğu oluşturmakta. Projemiz, aile hukukunda problemli alanlara yönelik mevzuat ve uygulama önerisi geliştirecek. Yapılacak eğitimlerle de sorunların en aza indirilmesini hedeflemekte."

Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan da aile birliği ve dirliğinin bozulması sonucu oluşan nafaka ve tazminatın önemine dikkati çekti.

"Nafaka ve tazminat hayatın bir gerçeğidir." diyen Turhan, bireylerin maddi olarak daha fazla acı çekmemesi, mağdur olmaması için nafaka ve tazminata ilişkin hükümler getirildiğini kaydetti.

Turhan, "Ancak özellikle miktar ve süre konusunda oluşan uygulamalar eleştiri konusu olmaktadır. Bugün ve yarın yapılacak oturumlardaki fikir alışverişlerinin, sorun ve önerilerin getirilmesi eleştirilerin önüne geçme hususunda katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

AB Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı Alexander Fricke de bir konuşma yaptı.

Toplantı 2 gün sürecek.


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