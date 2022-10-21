Nusaybin'de Robotik Kodlama ve Teknoloji Sınıfı açıldı

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MARDİN (AA) - Nusaybin ilçesinde Yaşam Çiçeği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Emire Gözü Ortaokulunda kurulan Robotik Kodlama ve Teknoloji Sınıfının açılışı yapıldı.

Emire Gözü Ortaokulunda Nevzat Çalışkan Robotik Kodlama ve Teknoloji Sınıfının açılışını, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Yaşam Çiçeği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tuğçe Kılıç, öğretmenler ve öğrenciler yaptı.

Kayabaşı, derneğe teşekkür ederek, çocukların ilim ve bilimle uğraşmalarının önemine değindi.

Çocukların kültür, sanat ve spor gibi teknolojiyi yakından takip etmeleri, gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurmalarının çok önemli olduğunu ifade eden Kayabaşı, şöyle konuştu:



"Teknoloji çağının olmazsa olmazlarından biri olan robotik kodlama eğitimlerine çocuklarımıza ilkokuldan hatta ana okuldan itibaren vermemiz gerekir. Okullarımızda bu konuda bilişim sınıflarının önemi çok büyüktür. Nusaybin'imizde birçok okulumuzda teknoloji ve robotik kodlama sınıflarımız bulunuyor."

Kılıç da sınıfın öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.



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