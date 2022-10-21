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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artuklu Belediyesi 2023 bütçe görüşmeleri tamamlandı

AA

Artuklu Belediyesi 2023 bütçe görüşmeleri tamamlandı

MARDİN (AA) - Artuklu Belediyesi 2023 bütçe görüşmeleri tamamlandı.

Artuklu Belediyesi 2023 bütçe görüşmeleri, komisyon üyeleri tarafından hazırlanan bütçe teklifleri mecliste oylamaya sunuldu. Müdürlüklerin bütçe teklifleri oylamasında bir kısmı oy birliğiyle, diğer kısmı da oy çokluğu ile kabul edildi.

Belediyeye bağlı birimler tarafından hazırlanan toplam 461 milyon 25 bin lira bütçe meclisten geçti.

Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Toparlı, 2021 ve 2022 yılında Artuklu Belediyesinin gelirleri, vergi gelirleri, teşebbüs ve mükellefiyet gelirleri, alınan bağışlar ve yardımlar, özel gelirler, proje yardımları, diğer gelirler ve sermaye gelirlerinden 2021 yılında toplam 101 milyon 223 bin, 2022 yılında ise 152 milyon 326 bin lira gelir elde edildiğini bildirdi.

Son İki ayda ise beklenen gelirin 45 bin lira civarında olduğunu belirten Toparlı, bütçe yılını yaklaşık 200 milyon lira gelir ile kapanacağı ön görüldüğünü söyledi.

Mecliste kabul edilen bütçenin hayırlı olmasını dileyen Toparlı, "Artuklu Belediyemizce hazırlanan bütçemiz, bir önceki yılın gelirleri, bu yılın gelirleri göz önünde bulundurularak önümüzdeki yılın bütçesi oluşturulmaya çalışılmıştır. Bizler ilçemiz için çalışıyoruz. Bu bütçe, bütün ilçe halkının bütçesidir. Bu bütçe ilçemizin kalkınması ve büyümesi için kullanılacaktır. Çalışmalarımız, yatırımlarımız artarak devam edecektir." dedi.

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