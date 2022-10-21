Mardin'de aşçı çırağı kursu öğrencileri dünya mutfağını öğrendi

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MARDİN (AA) - Mardin'de Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen "Aşçı Çırağı Kursu"nun ardından kursiyerler, dünya mutfağında öğrendikleri yemek ve tatlıları yaptı.

Artuklu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan kursta 20 kursiyer, 5 ay boyunca dünya mutfağı konusunda teorik ve pratik eğitim aldı.

İtalya, İngiltere, Fransa, Almanya ve Lübnan gibi ülkelerin yemek tatlılarını yapmayı öğrenen ve kursu başarıyla bitiren kursiyerler, hazırladıkları fettuccine alfredo, lazanya ve cheese keki katılımcıların beğenisine sunuldu.

Aşçılık Bölümü usta öğreticisi Deniz Elbir, yaptığı açıklamada, kursiyerlere hem Türk hem de dünya mutfağını öğrettiklerini söyledi.

Kursiyerlerin daha kolay istihdam edilebilmelerini olanak sağladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Elbir, "Mardin bir turizm şehri. Yabancı turistler, kendi ülkelerinde yedikleri yemek ve tatlıları gördüklerinde daha mutlu oluyorlar. Kursiyerlerimizin istihdamıyla aynı zaman da turizme da olumlu katkıları olacaktır." dedi.

Kursiyer Meryem Balamur da dünya mutfağını büyük bir merakının bulunduğunu, bu nedenle eğitimlere katıldığını anlattı.

Çok lezzetle ürünleri öğrendiklerini kaydeden Balamur, "Pastacılık alanın da kendimi geliştirdim. İleriki dönemde kurumların destekleriyle bir butik pastane açmak istiyorum. Pastacılık alanında çok dar bir sektör var Mardin'de. Dünya lezzetlerini Mardin'in görmeye ihtiyacı var." diye konuştu.

Artuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Çete de kurslarda yakaladıkları standarttan memnun olduklarını, kursiyerlerin yararına olacak eğitim imkanlarını sonuna kadar kullanacaklarını aktardı.

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