Dağ bisikletçileri Dara Antik Kenti’nde yarıştı

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MARDİN (AA) - Mardin Valiliği himayelerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından "Pedallar Medeniyetlerin Beşiği Mardin'de" sloganıyla düzenlenen 1. Mardin Dara Antik Kenti MTB Cup XCO Dağ Bisikleti Şampiyonası’nın ikinci etabı Dara Antik Kenti'nde düzenlendi.

Şampiyonada 25'i kadın 150 sporcu zorlu ve engebeli parkurda 12 farklı etapta kıyasıya yarıştı.

Yaklaşık 3 bin 600 metrelik parkurda, her bisikletçi tur sayılarına göre ortalama 25 kilometrelik yolu kat etti.

Organizasyonda büyük kadınlarda Ayşe Çakır Şeker, büyük erkeklerde ise Ömer Cumhur Boyraz birinci oldu.



Yıldız B kızlarda Fatma Nisa Günaydın, yıldız A kızlarda Emine Irmak Sezer, yıldız B erkeklerde Necdet Günaydın, yıldız A erkeklerde Muhammed Ali Sünbül, master 35 yaş üstü erkeklerde Mehmet Can Balcı, master 40 yaş üstü erkeklerde Ercan Soylu, genç bayanlarda Rana Başar, genç erkeklerde Arberk Güngör ve 23 yaş altı erkeklerde Kenan Soylu Özkalbim ilk sırada yer aldı.

Dara Antik Kenti’nde düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ve il protokolü, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Samsa, dağ bisikleti yarışlarının dünyada sadece bazı illerde yapıldığını ve Mardin’in de o illerden biri olduğunu belirterek, "Bu yarışmamızın amacı Mardin'i, Dara'yı daha iyi tanıtmak. Uluslararası takvime adımızı yazdırdık. Bir dahaki seneye uluslararası olarak yapılacak. Avrupa ve dünya ülkelerinden buraya çok sayıda bisikletçi katılacak." diye konuştu,

















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