Midyat'ta kurulacak OSB istihdama katkı sağlayacak

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MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde kurulacak tekstil ve gıda ağırlıklı karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ilçede istihdama katkı sağlayacak.

Midyat OSB Müdürü Yusuf Gülgür, geçen yıl ocak ayında kurulan Midyat OSB'nin tüzel kişilik kazandığını söyledi.

Işıklar Mahallesi'nde 84 hektarlık alan üzerine kurulacak OSB'nin harita ve zemin etüdünün onaylandığını, imar planının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda onay aşamasında bulunduğunu kaydeden Gülgür, şöyle devam etti:

"OSB, 2022 yatırım programına alındı. Biz altyapı çalışmalarımızı 2022 yatırım programı kapsamında yapacağız, halihazır haritalarımızı ve zemin ekiplerimiz bitmiş bulunmaktadır. İmar planımızın onaylanması durumunda parselasyona geçilecektir. Parselasyondan sonra altyapı çalışmaları için gerekli olan plan ve projeler yapılarak altyapı çalışmalarına geçilecektir."

Yatırım için özellikle istihdama önemli katkı sağlayan tekstil sektöründen yoğun talepler geldiğini aktaran Gülgür, gıda ve başka sektörlerden de talepler geldiğini, Midyat OSB'nin ilçeye katkısı olacağını ve iş imkanını artıracağını belirtti.



Mardin Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil El ise girişimcilerin OSB'yi yatırım yapmak için sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Faaliyete girmesiyle özellikle genç işsizliğin önlenmesini beklediklerini aktaran El, "OSB'yi çok önemsiyoruz. Şu anda Midyat'ta 200 aşkın tekstil işletmemiz, 12 bin çalışanımız var. Biz bunu 50 binlere çıkarabiliriz." ifadelerini kullandı.

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