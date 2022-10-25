Mardin'de "Uluslararası Göç ve Yükseköğrenimde Göçmenler Kongresi" başladı

MARDİN (AA) - Mardin'de Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından düzenlenen "Uluslararası Göç Ve Yükseköğrenimde Göçmenler Kongresi" başladı.

Üniversite kampüsündeki Ebu Ula Mardini Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılışında konuşan MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, göç ve mülteci gibi konuların inanılmaz insani hassasiyetler taşıdığını söyledi.

Akademi bakışın da buna bu şekilde bakması gerektiğini kaydeden Özcoşar, şöyle konuştu:

"Yabancı kelimesi bize o kadar yabancı ki. Bir insana yabancı kelimesini kullanmak, o kadar itici ötekileştirici, yabancılaştırıcı bir şey ki. Biz üniversitemizde yabancı kelimesini neredeyse bürokratik anlamda yasakladık. Yabancı yok. Bu coğrafyada hiçbir mülteci hiçbir göçmen yabancı değildir, olamaz olmamalıdır. Yabancı kelimesine yabancı bir coğrafyada, bütün yabancılıkları elinin tersi ile iten her şeyi özümseyen bir coğrafyada yaşıyor olmanın avantajı var. Çok sorunlarımız var, ayrı bir mesele ama. Çok farklı bir coğrafyada yaşıyoruz. Sadece mülteci ve göçmen konusunda değil bütün meseleleri 'insan olma' ortak noktasında değerlendirmemiz gerekiyor."

İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Tepeaşan da göç konusunda iş birliğinin önemli olduğunu, konuyla ilgili yapılacak bütün çalışmalara katılmaya ve katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

UNHCR Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kıdemli Saha Koordinatörü Periklis Kortsaris de göçmenlere yönelik çalışmalardan dolayı ilgililere teşekkür etti.

Göç ve göçmen olgusunun eğitim başta olmak üzere farklı yönleriyle ele alınacağı kongre, iki ayrı salonda gerçekleştirilecek 13 oturumla iki gün süreyle devam edecek.

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