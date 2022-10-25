Mardin'de belediye otobüsünde kalp krizi geçiren vatandaş hastaneye yetiştirildi

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MARDİN (AA) - Mardin'de belediye otobüsünde kalp krizi geçiren ve hastaneye yetiştirilen yolcunun araç içinde yaşadıkları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mardin'den Kızıltepe ilçesine giden Mardin Büyükşehir Belediyesine ait otobüse binen yolcu 46 yaşındaki vatandaş, bir süre sonra rahatsızlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine otobüsü durduran şoför, yolcuya su verdi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcuya, araçtaki sağlık çalışanı başka bir yolcu müdahale etti.

112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildiren şoför, yolcuyu Kızıltepe Devlet Hastanesine yetiştirdi.

Hastanede tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, yolcunun fenalaştığı anlar ile diğer yolcuların paniği, şoförün yolcuya su içirmesi ve sağlık çalışanının müdahale ettiği anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.





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