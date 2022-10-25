Mardin Diplomasi Akademisinde 5. dönem kayıtları başladı

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezine bağlı Mardin Diplomasi Akademisi yeni dönem kayıtları başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Merkezi, dünya konjonktürüne hakim, ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan olayları yorumlayabilen gençler yetiştirmek amacıyla Mardin Diplomasi Akademisi'ni kurdu.
25 Ekim'de 5. dönem kayıtları başlayacak olan akademi lisede 9, 10 ve 11. sınıf ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsayacak eğitimler, 150 gün sürecek, 2 aşamalı olarak uygulanacak.
Kariyer ve farkındalık programı olan akademide, uluslararası ilişkiler ve küresel diplomasiye dair temel okumalar yapılacak.
Yapılacak mülakatların ardından kasım ayının üçüncü haftasında eğitimlere başlanması planlanıyor.