Mardin'de kalp hastası bir günlük bebek ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

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MARDİN (AA) - Mardin'de doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan 1 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Kızıltepe Devlet Hastanesinde dün dünyaya gelen bebeğe konjenital kalp hastalığı ön tanısı konuldu.

Hastanede tedavi altına alınan bebeğin, doktorlarca İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından, henüz ismi konulmayan bebek için kente ambulans uçak gönderildi.

Ambulansla hastaneden alınarak Mardin Havalimanı'na ulaştırılan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

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