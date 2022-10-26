Artuklu'da kırsal mahallelerde yol yapım çalışmaları sürüyor

MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kırsal mahallelerde yapımına başlanan yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Artuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kırsal mahallelerde başlatılan yol asfaltlama ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kırsal Sulak Mahallesindeki çalışmaları inceleyen Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, yetkililerden bilgi aldı.



Belediye yetkilileriyle beraber çalışmaları yerinde gördüklerini belirten Tatlıdede, şunları kaydetti:

"Mahalle sakinlerimizle bir araya gelip yapılan çalışmalar hakkında onların da fikir ve düşüncelerini aldık. İnşallah en kısa zamanda bu çalışmayı da bitirip mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Bizler onlar için varız ve bunun için de biz de ekiplerimiz ile var gücümüzle çalışıyoruz."

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