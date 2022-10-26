Kalın bağırsak kanseri teşhisi konulan hastaya kapalı ameliyat uygulandı

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MARDİN (AA) - Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalın bağırsağında kanser tespit edilen hasta, kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran 54 yaşındaki Abdullah Bulut'un yapılan tetkikler neticesinde kalın bağırsağında kanser teşhis edildi.

Kalın bağırsağında kitle bulunan hastaya Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Musluh Hakseven tarafından kapalı (laparoskopik) cerrahi müdahale gerçekleştirildi.

Abdullah Bulut, hastane odasında AA muhabirine, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Çok iyi baktılar ve çok ilgilendiler. Allah doktorumuzdan, hastanemizden razı olsun." dedi.

Cerrahi müdahaleyi gerçekleştiren Dr. Hakseven de yaklaşık bir aydır görev yaptığı hastanede İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yönetiminin desteğiyle kısa sürede önemli ameliyatlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gastroenteroloji polikliniğine kanama şikayetiyle başvuran hastaya kolonoskopi yapıldığında kalın bağırsağında kitle tespit ettiklerini belirten Hakseven, şöyle konuştu:

"Tüm tarama tetkiklerini tamamladık ve hastamızın onayıyla ameliyatımızı gerçekleştirdik. Yaklaşık 3 saat süren kapalı yöntemle sağ hemikolektomi (kalın bağırsağın sağ kısmının çıkarılması ve ince bağırsağın kalın bağırsağa dikilmesi) ameliyatı yaptık. Kalın bağırsağın sağ tarafı ile beraber soluna kadar olan kısmını besleyen damarları yağlı dokusuyla beraber temizledik. Ameliyat sonrası hastamız servise alındı."

Hakseven, ameliyatın 5'inci gününde hastanın yemek yiyebildiğini, rahatlıkla bütün ihtiyaçlarını karşılayabildiğini dile getirerek, kapalı yöntemle tedavinin hem kendileri hem de hasta için konforlu olduğunu belirtti.

- "İl dışına sevklerimiz ciddi derecede azaldı"

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz da Sağlık Bakanlığının destekleriyle her geçen gün hekim sayısının arttığını, tıbbi donanım açısından kentin güçlendiğini belirtti.

Yavuz, Mardin'deki kanser hastalarının yaşadıkları kentte teşhis, takip ve tedavi hizmeti alabildiğine işaret ederek, bunun da hastalık sürecine olumlu katkı sunduğunu söyledi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Oktay Bulut ise Mardin'de daha önce yapılmayan cerrahi işlemlerin son süreçte gerçekleştirilmeye başlandığını anlatarak, "İl dışına sevklerimiz ciddi derecede azaldı." ifadesini kullandı.







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