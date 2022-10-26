Dicle Elektrik mobil gezici aracı Midyat'ta hizmet verdi

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MARDİN (AA) - Dicle Elektrik mobil gezici aracı, Midyat ilçesinde hizmet verdi.



Midyat Belediyesi önünde konuşlanan mobil gezici aracında görevli Devrim Ceylan, Büşra Yel ve Mücahit Sincar vatandaşların görüş, talep ve önerilerini dinledi.



Görevliler, not aldıkları görüş, talep ve önerileri ilgili birimlere çözüm sağlanması için ileteceklerini bildirdi.



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